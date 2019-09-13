13 Eylül 2019, Cuma

MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş Avrupa'da 4 karşılaşma izleyecek

Şenol Güneş Avrupa'da 4 karşılaşma izleyecek
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 13.09.2019

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , Avrupa'da 4 karşılaşmayı yerinde takip edecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Güneş, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımları ile milli futbolcuların son durumunu görmek için aralarında ve UEFA Avrupa Ligi'nden karşılaşmaların da olduğu dört maçı yerinde izleyecek.

'in takip edeceği maçlar ve programları yerel saatle şöyle:

15 Eylül Pazar:

14.30 Anderlecht-Antwerp ( 1. Ligi)

17 Eylül Salı:

21.00 Ajax-Lille ( )

18 Eylül Çarşamba:

18.55 Club Brugge-Galatasaray (UEFA Şampiyonlar Ligi)

19 Eylül Perşembe:

21.00 Roma-Medipol (UEFA Avrupa Ligi)



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