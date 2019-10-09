09 Ekim 2019, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş'ten oyunculara uyarı

Şenol Güneş'ten oyunculara uyarı
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 09.10.2019

A Milli Takım Teknik Direktörü , futbolcular ile yaptığı görüşmede önemli uyarılarda bulundu. Tecrübeli hoca, “Kimsenin aklı ’ya kaymasın. Rakip güçsüz bir takım değil. En son İzlanda’ya 4 gol attılar. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin” talimatını verdi

Başarılı çalıştırıcının, Cuma günü 'de oynanacak kritik maçın önemine dikkat çektiği ve " maçını aklınızdan çıkarın. Fransa maçının vitrin olduğunu düşünüyorsunuz, haksız değilsiniz. Ancak vitrine çıkmak için önce şık giyinmek gerekir" yorumunu yaptığı kaydedildi.

Şenol Güneş'in Fransa'ya lider gitmenin çok önemli olduğunu belirterek, "Oraya lider gidersek, rakibi daha kontrolsüz yakalama şansımız artar. Fransa maçını şimdilik unutun. Cuma gününe kadar düşünmeyin. Arnavutluk zayıf bir takım değil. En son maçta, bizim kaybettiğimiz İzlanda'ya 4 attılar. 3 dakikada 2 gol kaydettiler. Bir an bile konsantrasyon kaybı yaşamanızı istemiyorum" dediği öğrenildi. Erken gelecek golün önemine de değinen Güneş, Andorra maçını örnek göstererek, "Tempomuz yine yüksek olacak ancak şuursuzca hareket etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

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