08 Ekim 2019, Salı

MİLLİ TAKIM

A Milliler yağmur altında çalıştı

A Milliler yağmur altında çalıştı
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 Giriş Tarihi: 08.10.2019

Arnavutluk ve ile 2 önemli maça çıkacak olan A , hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü. , pas idmanı sırasında sık sık oyunu durdurarak oyuncularına "Top bizde kalsın" uyarısında bulundu.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve ile 2 önemli karşılaşmaya çıkacak olan A , bu maçların hazırlıklarına yağmur altında yaptığı idmanla devam etti. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetiminde yapılan antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Kaptan Emre Belözoğlu'nun düz koşu yaptığı çalışmada futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasına geçti. Pas idmanı sırasında sık sık oyunu durduran Şenol Güneş, "Top bizde kalsın. Kafanızı kaldırın ve sürekli sahaya bakın" diyerek Arnavutluk maçında özellikle topa daha çok sahip olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Pas çalışması sırasında bir pozisyonda yerde kalan Mahmut Tekdemir'in de yanına giden Güneş, oyuncusunu yerden kaldırdı. Çalışmanın basına kapalı bölümünde ise milliler taktik idman yaptı. Ay-Yıldızlılar hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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