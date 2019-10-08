08 Ekim 2019, Salı

MİLLİ TAKIM

Türkiye - Arnavutluk maçını Ovidiu Alin Hategan yönetecek

Türkiye - Arnavutluk maçının hakemi belli oldu
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 08.10.2019

A Milli Takımı'nın 2020 H Grubu'nda Arnavutluk ile oynayacağı karşılaşmayı Rumen hakem yönetecek.

A 'nın 2020 H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te Arnavutluk ile karşı karşıya geleceği maçın hakemi belli oldu. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak mücadelede Romanya Federasyonu'ndan düdük çalacak. Karşılaşmada Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Eugen Gheorghe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sebastian Constantin Coltescu olacak.

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