Emre Belözoğlu: İğneyle oynarım

A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu, dünkü idmanda düz koşu yaptı. 39 yaşındaki tecrübeli futbolcu belindeki ağrılara rağmen antrenmana katıldı.

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Yıldız isim, A Spor muhabiri Hakan Gündoğar'a, "İğneyle bile olsa Arnavutluk maçında oynayacağım" dedi. Andorra maçında 100'üncü maçına çıkan Emre, aktif futbolcular arasında en tecrübeli oyuncu konumunda bulunuyor.