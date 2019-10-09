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Emre Belözoğlu: İğneyle oynarım
Giriş Tarihi: 09.10.2019
A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu, dünkü idmanda düz koşu yaptı. 39 yaşındaki tecrübeli futbolcu belindeki ağrılara rağmen antrenmana katıldı.
Yıldız isim, A Spor muhabiri Hakan Gündoğar'a, "İğneyle bile olsa Arnavutluk maçında oynayacağım" dedi. Andorra maçında 100'üncü maçına çıkan Emre, aktif futbolcular arasında en tecrübeli oyuncu konumunda bulunuyor.
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