11 Eylül 2019, Çarşamba
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Cenk Tosun'dan anketlik performans
Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 Giriş Tarihi: 11.09.2019
UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2020) elemelerinde en iyi performansı sergileyen futbolcu anketinde Cenk Tosun'a da yer verdi.
UEFA'nın şampiyonayla ilgili Twitter hesabından başlatılan ve "En iyi bireysel performans kimindi?" sorusunun yöneltildiği ankette, milli futbolcu Cenk Tosun'un yanı sıra Portekizli Cristiano Ronaldo, İngiliz Jadon Sancho ve Kosovalı Valon Berisha yer aldı.
Anketin sonuçları yarın belli olacak.
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