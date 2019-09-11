11 Eylül 2019, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Cenk Tosun'dan anketlik performans

UEFA anketine Cenk Tosun'u da ekledi
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 Giriş Tarihi: 11.09.2019

, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2020) elemelerinde en iyi performansı sergileyen futbolcu anketinde 'a da yer verdi.

'nın şampiyonayla ilgili Twitter hesabından başlatılan ve "En iyi bireysel performans kimindi?" sorusunun yöneltildiği ankette, milli futbolcu 'un yanı sıra Portekizli , İngiliz Jadon Sancho ve Kosovalı Valon Berisha yer aldı.

Anketin sonuçları yarın belli olacak.

Yeni lider Türkiye! İşte puan durumu...
Maçın ardından olay sözler: Papazlar gitti ruh geldi! A Milli Takım haberleri
Fransa basınında Türkiye Yankıları!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Fransa basınında Türkiye Yankıları! Fransa basınında Türkiye Yankıları!
Maçın ardından olay sözler: Papazlar gitti ruh geldi! A Milli Takım haberleri Maçın ardından olay sözler: Papazlar gitti ruh geldi! A Milli Takım haberleri
Deniz Türüç hakkında olay yorum: Golü attığı yerden taksi 20 lira yazar Deniz Türüç hakkında olay yorum: Golü attığı yerden taksi 20 lira yazar
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör