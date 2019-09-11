11 Eylül 2019, Çarşamba
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fransa basınında Türkiye Yankıları!
A Milli Futbol Takımımız, Andorra maçından sonra Moldova'yı da etkili oyunuyla yenerek grupta liderliğe yükseldi. Türkiye'nin hem güzel oyunu hem de liderliğe yükselmesi ay-yıldızlıların gruptaki doğrudan rakiplerinden birisi olan Fransa basınında gündemin konularından birisi oldu.
Giriş Tarihi: 11.09.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 11:10
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"