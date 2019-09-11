11 Eylül 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fransa basınında Türkiye Yankıları!

A Milli Futbol Takımımız, Andorra maçından sonra Moldova'yı da etkili oyunuyla yenerek grupta liderliğe yükseldi. Türkiye'nin hem güzel oyunu hem de liderliğe yükselmesi ay-yıldızlıların gruptaki doğrudan rakiplerinden birisi olan Fransa basınında gündemin konularından birisi oldu.

Giriş Tarihi: 11.09.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 11:10
  • 1
  • 9
Fransa basınında Türkiye Yankılar!

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 elemelerinde yoluna emin adımlarla devam ederken, ay-yıldızlı ekip son olarak Moldova deplasmanından 3 puan çıkarmayı başardı.

  • 2
  • 9
Fransa basınında Türkiye Yankılar!

Türkiye Moldova karşısındaki galibiyetiyle, elemelerde aynı grupta bulunduğu son dünya şampiyonu Fransa'nın averajla önüne geçerek liderliği devraldı.

  • 3
  • 9
Fransa basınında Türkiye Yankılar!

A Milli Takım'ın bu başarısı Fransız basınında da geniş yer buldu. İşte o haberlerden bazıları;

  • 4
  • 9
Fransa basınında Türkiye Yankılar!

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, maçla ilgili "Türkiye Fransa önünde liderliği alıyor" başlığı attı.

  • 5
  • 9
Fransa basınında Türkiye Yankılar!

France Football Dergisi ise ay-yıldızlı ekibin Andorra galibiyetinin ardından ikinci kez 3 puanı hanesine yazdırdığına dikkat çekerek haberi "Türkiye devam ediyor, İzlanda duraklıyor" başlığı ile duyurdu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör