11 Eylül 2019, Çarşamba
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Maçın ardından olay sözler: Papazlar gitti ruh geldi! A Milli Takım haberleri
A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında deplasmanda karşılaştığı Moldova'yı 4-0 mağlup etti. Geceye damga vuran millilerimizin zaferi tüm ülkede büyük sevinçle karşılandı. Mücadelenin ardından spor yazarları da zafer dolu 90 dakikayı kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 11.09.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 10:29
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