11 Eylül 2019, Çarşamba

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Maçın ardından olay sözler: Papazlar gitti ruh geldi! A Milli Takım haberleri

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında deplasmanda karşılaştığı Moldova'yı 4-0 mağlup etti. Geceye damga vuran millilerimizin zaferi tüm ülkede büyük sevinçle karşılandı. Mücadelenin ardından spor yazarları da zafer dolu 90 dakikayı kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 11.09.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 10:29
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Maçın ardından olay sözler: Papazlar gitti ruh geldi! A Milli Takım haberleri

İşte yazarlardan A Millilerimizin dünya arenasında ses getiren zaferinin şifreleri ve maçın analizi...

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Maçın ardından olay sözler: Papazlar gitti ruh geldi! A Milli Takım haberleri

Fransa maçı EURO 2020 provası! - Bülent Timurlenk /Sabah

Defansif organizasyonu da hücumlardaki futbol aklını da belirleyen orta sahalar... Şenol Güneş'in üç 8 numara tercihi Moldova gibi zayıf bir rakip karşısında doğruydu. Ozan-Dorukhan-İrfan Can üçlüsü bölgeyi iyi tuttular ve Milli Takım maçın büyük bölümünü rakip sahada oynadı.

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Maçın ardından olay sözler: Papazlar gitti ruh geldi! A Milli Takım haberleri

Burak gibi bir usta, Yusuf Yazıcı gibi bir virtüöz ve yaşına rağmen Emre gibi bir maestro bu Milli Takım'ın gerçek omurgası ve önemli eksikler. Milli Takım'ın son 20 yıllık tarihinde gurbetçi oyuncuların katkısı büyüktür ama son dönemde Süper Lig'de oynayanlar ve Avrupa'ya Türkiye'den transfer olanların yanında gurbetçilerin performansı bolca hayal kırıklığı.

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Maçın ardından olay sözler: Papazlar gitti ruh geldi! A Milli Takım haberleri

Kenan, büyük maç eksiği olan Cenk'in yanında sırıttı. Hakan Çalhanoğlu, Yunus Mallı'dan geçmişte Nuri Şahin, Sercan Sararer'e kadar birçok örnek verilebilir... Moldova'da Cagliari forması giyen Artur Ionita dışında bizim kalitemize kafa tutabilecek bir kariyere sahip oyuncu yok.

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Maçın ardından olay sözler: Papazlar gitti ruh geldi! A Milli Takım haberleri

Yeteneği kısıtlı birçok takım gibi sadece mücadele edebildiler. Defans göbeğimizi ya da kaleci performansımızı test edebileceğimiz bir 90 dakika değildi. Eylül ayı futbolcuların ikinci vitese kendilerini attıkları ay.

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