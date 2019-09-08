08 Eylül 2019, Pazar

MİLLİ TAKIM

Okay Yokuşlu milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

Okay Yokuşlu kadrodan çıkarıldı
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 08.09.2019

Milli futbolcu , sakatlığı sebebiyle A Milli Takım'ın, 2020 H Grubu'nda deplasmanda Moldova ile oynayacağı maçın aday kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 H Grubu altıncı maçında 10 Eylül Salı günü deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi ay-yıldızlılarda , sakatlığı sebebiyle müsabakanın aday kadrosundan çıkarıldı.

'nin resmi sitesinden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı.

"Kulübü ile yapılan koordinasyon neticesinde, tedavi ve rehabilitasyon döneminin bir bölümünü A Milli Takım'da geçirmek üzere aday kadroya davet edilen Okay Yokuşlu, Andorra ile oynanan karşılaşmanın ardından kamptan ayrıldı."

Sakatlığı nedeniyle Moldova maçında forma giyemeyecek olan futbolcu, tedavisinin geri kalan kısmına kulübünde devam etmek üzere 'ya döndü.

Moldova-Türkiye maçına İtalyan hakem haberin devamı

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