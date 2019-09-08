08 Eylül 2019, Pazar

MİLLİ TAKIM

Moldova-Türkiye maçına İtalyan hakem

Moldova-Türkiye maçına İtalyan hakem
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 08.09.2019

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 10 Eylül Salı günü deplasmanda Moldova ile yapacağı maçı, İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini Maurizio Mariani üstlenecek.



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