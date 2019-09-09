09 Eylül 2019, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Moldova'yı da yeneceğiz

Millilerden Moldova sözü
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 09.09.2019

Andorra’ya karşı 90 dakika tek kale oynayan A , 89’daki golle derin nefes aldı. Futbolcular soyunma odasında “’yı da yeneceğiz” sözü verdi.

12 farklı ülkede düzenlenecek 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak isteyen , H Grubu'nda yarın deplasmanına çıkıyor. Andorra'ya karşı ilk dakikadan son ana kadar tek kale oynayan fakat golü 89'da 'ın kafa vuruşuyla bulan ay-yıldızlılar, sıradaki maçta skoru daha erken elde etmeyi hedefliyor. Moldova ile gruptaki ilk maçını 'de oynayan ve 4-0 kazanan milliler, rakibine aynı tarifeyi uygulamak istiyor

DERİN NEFES ALDI
Andorra maçının son bölümünde büyük stres altına giren futbolcular ve teknik heyet, gelen galibiyet golüyle derin bir nefes alarak soyunma odasının yolunu tuttu. Teknik Direktör Şenol Güneş'e söz veren futbolcular, Moldova'da daha çok mücadele edeceklerini ve maçı kazanacaklarını söyledi. Maç bitimi soyunma odasında takımı kutlayan 'a da desteği için teşekkür edilerek, 3 puan sözü verildi.

GOLÜ ERKEN ATMALIYDIK
Andorra maçında galibiyet golünü atan Ozan Tufan, rakibi daha önce açmaları gerektiğini söyledi. 24 yaşındaki futbolcu, kapanan takımların zor açıldığını aynı sorunu Portekiz'in de 2018'de Andorra'ya karşı yaşadığını söyledi. Tufan, "Aynısını biz yaşadık. Daha erken pozisyonlara girdik, atmamız gerekirdi ama maçta bazen o pozisyonları değerlendiremiyoruz. Buradan sonra Moldova maçımız var. Moldova maçına konsantre olup iki maçta 6 puan alıp, milletimize armağan etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

OKAY KADRODAN ÇIKARILDI
Celta Vigo'dan alınan izinle kadroya katılan Okay Yokuşlu, sakatlığını atlatamadığı için kamptan ayrıldı. 25 yaşındaki orta saha Andorra maçında da 21 kişilik kadroya girememişti.

KAPTAN DİNLENDİRİLDİ
Andorra karşısında 100. milli maçını oynayan kaptan Emre Belözoğlu, dünkü idmana çıkmadı. Tecrübeli futbolcu, bel ağrısı nedeniyle dinlendirildi.

ÇALIŞMALAR SON SÜRAT
Ay-yıldızlılar dün 18.30'daki idmanı 11.00'e çekerek çalışmalarını sürdürdü. Andorra maçında 11'de olanlar yenileme çalışması yaptı. Sonradan giren ve oynamayan futbolcular ise çift kale maç ve taktik antrenmanı gerçekleştirdi.

İTALYAN HAKEM YÖNETECEK
Türkiye-Moldova maçı hakemi belli oldu. Yarın 21.45'te deplasmanda oynanacak müsabakayı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'ndaki maçta Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni yapacak. 4. hakem Maurizio Mariani olacak.

YOLCULUK BUGÜN 11'DE
Kırmızı-beyazlı kafile yarın Moldova ile yapacağı kritik maç öncesi bugün yola çıkıyor. Milliler, saat 11.00'de Türk Hava Yollarına ait uçakla 'ndan başkent Kişinev'e hareket edecek.
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