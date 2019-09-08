08 Eylül 2019, Pazar

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'da Moldova maçının hazırlıkları başladı

A Milli Takım'da Moldova maçı hazırlıkları
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 08.09.2019

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde dün akşam 'da Andorra ile oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanan A , 10 Eylül'de Moldova ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde saat 11.00'de yapılan yenileme çalışması basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Belinde hissettiği ağrı nedeniyle dinlendirilen Emre Belözoğlu haricinde aday kadroda bulunan tüm futbolcular antrenmana katıldı.

A , yarın saat 11.00'de Türk Hava Yolları'na ait uçakla 'ndan Moldova'nın başkenti Kişinev'e yolculuk edecek.
Aynı gün TSİ 20.30'da ise teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak. Milliler TSİ 21.00'da maçın oynanacağı Zimbru Stadyumu'nda yapacağı idmanla da hazırlıklarını tamamlayacak.

Hakan Çalhanoğlu'ndan eleştirilere yanıt!

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