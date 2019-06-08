Türkiye - Fransa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Türkiye - Fransa maçı şifresiz...

Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 3. maçında Dünya Kupası şampiyonu ile kapışacak Ay-yıldızlılar maçı kazanması halinde hem liderliğe yükselecek hem de rakibini tarihinde ilk kez mağlup edecek. Peki Türkiye - Fransa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 3. maçında bugün son Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile karşı karşıya gelecek. Konya BB Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Mücadelede, Slovenya hakem Damir Skomina düdük çalacak. Grupta oynadığı ilk iki karşılaşmayı kazanan Türkiye, Fransa'nın ardından averajla ikinci sırada yer alıyor.

KANTE OYNAMIYOR



Ay-yıldızlı ekip galip gelmesi halinde liderliğe yükselecek. Ayyıldızlı ekip, bugünkü maçı kazanıp 11 Haziran Salı gün yapacağı İzlanda mücadelesine de moralli çıkmak istiyor. Milli Takım'da Ozan Kabak, Cenk Tosun ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. Fransa'da ise Kante forma giyemeyecek. Grubumuzda saat 16.00'da İzlanda- Arnavutluk ve 19.00'da Moldova- Andorra maçları da oynanacak.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 3. maçında son Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile Konya'da karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda.

Fransa ile 10 yıl sonra

Türkiye ile Fransa 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında bugün oynayacakları karşılaşmayla 10 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki ülke milli takımları son olarak 5 Haziran 2009'da Fransa'nın Lyon şehrinde karşı karşıya gelmişti. Özel maçı ev sahibi ekip Karim Benzema'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı. Öte yandan takımlar 5. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 4 maç da Fransa'nın üstünlüğü ile sona erdi. Üçü özel, biri Konfederasyonlar Kupası'nda olmak üzere geride kalan 4 maçta Fransa 12, Türkiye ise 2 gol attı.

Bu yılki 5. maç

Ay-yıldızlı ekip, Fransa karşılaşması ile 2019 yılındaki beşinci maçına çıkacak. Milliler, bu yıl oynadığı 4 maçı da kazanmayı başardı. Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u Burak ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yendi. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki 2. karşılaşmasından da zaferle ayrıldı. Ayyıldızlı ekip Antalyaki özel maçlarda Yunanistan'ı 2-1, Özbekistan'ı da 2-0 yendi.

Güneş ile 55. sınav



A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 55. maçına Fransa mücadelesiyle çıkacak. Şenol Güneş yönetiminde 54 maçta milliler, 27 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 82 gol atarken, kalesinde 51 gole engel olamadı. A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 36 resmi maç yaptı. Türkiye, resmi maçların 22'sini kazanırken, 7'sini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 67 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gol gördü.

571. kez sahaya çıkıyor



A Milli Futbol Takımı, Fransa ile yapacağı maçla 571. kez sahaya çıkacak. 96 yıllık tarihinde 299'u resmi, 271'i özel 570 maçta, biri hükmen olmak üzere 216 galibiyet alan Türk Milli Takımı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de yenildi. Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.



'Türkiye hep coşkuludur'



Fransa Milli Takımı'nın golcüsü Giroud yaptığı açıklamada, Türkiye'ye daha önce takım maçları yapmak için geldiklerini, Türk seyircisinin coşkusunu daha önce gördüğünü söyledi. Usta krampon, küçük bir statta oynanacağına dikkat çekerek, "Maçı önceden oynamanın bir anlamı yok. Rakibimizi, oyun taktiğini, futbolcularını etüt edecek vaktimiz oldu. Konsantre olmamız lazım, her zamanki maçımızı yapacağız. Tek fark çok coşkulu bir seyirci kitlesi olacak. Türkiye'deki coşkulu maç ortamları beni her zaman çok etkiledi" dedi.