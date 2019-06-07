Hakan Çalhanoğlu: "Fransa'yı üzmek istiyoruz"

A Milli Takım oyuncularından Hakan Çalhanoğlu, Fransa maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

A Milli Takımımızın Fransa ile oynayacağı maç öncesinde Hakan Çalhanoğlu basın toplantısında soruları yanıtladı.



Fransa maçını kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Hakan, "Fransa'nın iyi bir ekip olduğunu iyi bir takım olduğunu biliyoruz, kaliteli oyuncuları var. Bu maçı çok bekledik biz. Arnavutluk ve Moldova maçlarıyla iyi başladık. Bir alışkanlık olmalı, kaybetmekten nefret ediyor olmamız gerek artık. İnşallah Konya halkıyla galibiyet alırız, her puan bizim için önemli, kaybetmemek için çıkacağız yarın" ifadelerini kullandı.

"BİZİM TAKIMDA DA KALİTELİ OYUNCULAR VAR"



Artık daha iyi bir seviyeye gelmeleri gerektiğini vurgulayan milli oyuncu, "Hırvatistan, Fransa, Brezilya gibi takımlara karşı kafa kafaya olmamız gerekiyor. Her ülkeye saygımız sonsuz ama bizim takımımıza baktığımızda da hepsi kaliteli oyuncular. Büyük ülkelere karşı olunca, daha motive oluyorsun. Yarın için de motiveyiz, Fransa'yı hocamızla iyi analiz ettik" dedi.

"FRANSA'YI ÜZMEK İSTİYORUZ"



A Milli Takım'ın da güçlü olduğunu kaydeen Çalhanoğlu, "Yarınki maç bize bir ders olabilir. Fransa güçlü bir takım, Dünya Şampiyonu oldu, her oyuncu kaliteli ama bizim takımda da kaliteli oyuncular var. Biz çok motiveyiz ve Fransa'yı üzmek istiyoruz. Onlar da bizim güçlü olduğumuzu biliyor." diye konuştu.