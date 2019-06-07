07 Haziran 2019, Cuma

MİLLİ TAKIM

Hakan Çalhanoğlu: "Fransa'yı üzmek istiyoruz"

Fransa'yı üzmek istiyoruz
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 07.06.2019 Giriş Tarihi: 07.06.2019

A Milli Takım oyuncularından , maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

A ile oynayacağı maç öncesinde basın toplantısında soruları yanıtladı.

Fransa maçını kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Hakan, "Fransa'nın iyi bir ekip olduğunu iyi bir takım olduğunu biliyoruz, kaliteli oyuncuları var. Bu maçı çok bekledik biz. Arnavutluk ve Moldova maçlarıyla iyi başladık. Bir alışkanlık olmalı, kaybetmekten nefret ediyor olmamız gerek artık. İnşallah Konya halkıyla galibiyet alırız, her puan bizim için önemli, kaybetmemek için çıkacağız yarın" ifadelerini kullandı.

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"BİZİM TAKIMDA DA KALİTELİ OYUNCULAR VAR"

Artık daha iyi bir seviyeye gelmeleri gerektiğini vurgulayan milli oyuncu, "Hırvatistan, Fransa, gibi takımlara karşı kafa kafaya olmamız gerekiyor. Her ülkeye saygımız sonsuz ama bizim takımımıza baktığımızda da hepsi kaliteli oyuncular. Büyük ülkelere karşı olunca, daha motive oluyorsun. Yarın için de motiveyiz, Fransa'yı hocamızla iyi analiz ettik" dedi.

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"FRANSA'YI ÜZMEK İSTİYORUZ"

A Milli Takım'ın da güçlü olduğunu kaydeen Çalhanoğlu, "Yarınki maç bize bir ders olabilir. Fransa güçlü bir takım, Dünya Şampiyonu oldu, her oyuncu kaliteli ama bizim takımda da kaliteli oyuncular var. Biz çok motiveyiz ve Fransa'yı üzmek istiyoruz. Onlar da bizim güçlü olduğumuzu biliyor." diye konuştu.

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