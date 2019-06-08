08 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Türkiye - Fransa maçından kareler...

Türkiye ile Fransa Euro 2020 grup maçında Konya'da karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı takımımız oynadığı müthiş futbolla sahayı Fransızlara adeta dar etti. İşte A Milli Takımımızın tarihi maçından kareler...

Giriş Tarihi: 08.06.2019 23:21 Güncelleme Tarihi: 08.06.2019 23:26
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Türkiye - Fransa maçından kareler...
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Türkiye - Fransa maçından kareler...
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Türkiye - Fransa maçından kareler...
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Türkiye - Fransa maçından kareler...
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Türkiye - Fransa maçından kareler...
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