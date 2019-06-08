08 Haziran 2019, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Emre’nin büyük hayali

Emre’nin büyük hayali
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 08.06.2019

Milli Takım kampında bulunan Emre Belözoğlu, Fransa ve İzlanda maçlarının ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalayarak yuvaya dönecek. 39 yaşındaki oyuncu kariyerinin son senesini sarı-lacivertli takımda geçirip, 4. yıldızın kazanılmasında pay sahibi olmayı hedefliyor.

Milli Takım kampında bulunan Emre Belözoğlu, Fransa ve İzlanda maçlarının ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalayarak yuvaya dönecek. 39 yaşındaki oyuncu kariyerinin son senesini sarı-lacivertli takımda geçirip, 4. yıldızın kazanılmasında pay sahibi olmayı hedefliyor. Emre sonrasında ise teknik heyette yer alacak.
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