Emre’nin büyük hayali

Milli Takım kampında bulunan Emre Belözoğlu, Fransa ve İzlanda maçlarının ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalayarak yuvaya dönecek. 39 yaşındaki oyuncu kariyerinin son senesini sarı-lacivertli takımda geçirip, 4. yıldızın kazanılmasında pay sahibi olmayı hedefliyor.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ

Milli Takım kampında bulunan Emre Belözoğlu, Fransa ve İzlanda maçlarının ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalayarak yuvaya dönecek. 39 yaşındaki oyuncu kariyerinin son senesini sarı-lacivertli takımda geçirip, 4. yıldızın kazanılmasında pay sahibi olmayı hedefliyor. Emre sonrasında ise teknik heyette yer alacak.