CANLI | Türkiye - Özbekistan
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri'nde oynayacağı Fransa ve İzlanda maçları öncesi hazırlık maçında Özbekistan ile karşılaşıyor.
Türkiye Özbekistan maçı ile EURO 2020 hazırlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde sahaya çıkacak olan Türkiye, Özbekistan önünde takımın son durumunu gözden geçirecek.
İLK 11'LER
Türkiye: Sinan, Zeki, Merih, Çağlar, Emre Taşdemir, Dorukhan, İrfan Can, Oğuzhan, Efecan, Yunus, Enes
Özbekistan: Eldorbek, Davron, Yegor, Ismailov, Farrux, Odiljon, Fozil, Odil, Quvandiq, Jaloliddin, Eldor
ÖZBEKİSTAN İLE İLK MAÇ
A Milli Futbol Takımı, Özbekistan ile tarihindeki ilk maçını pazar günü oynayacak.
Ay-yıldızlı ekibin daha önce karşılaşmadığı Özbekistan'ın teknik direktörlük koltuğunda, bir dönem Orduspor'u da çalıştıran Arjantinli teknik adam Hector Cuper oturuyor.
Öte yandan ay-yıldızlı ekip, Alanya'da ilk kez bir milli maça çıkacak. Milli takımın Özbekistan mücadelesi Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak.
ŞENOL GÜNEŞ'E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 67. yaş günü etkinlik sırasında yapılan sürprizle kutlandı.
Şenol Güneş, alkışlar eşliğinde üzerinde resminin bulunduğu pastayı kesti.
Güneş, Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Fesih Tamince'ye milli takım oyuncuları tarafından imzalanmış forma hediye etti.
Daha sonra müzikal bot gösterisini izleyen milli takım, parktan ayrıldı.
TFF'NİN YENİ YÖNETİMİNE BAŞARI DİLEĞİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na Nihat Özdemir'in seçilmesi ve Hamit Altıntop'un yönetimde yer almasıyla ilgi soru üzerine Güneş, önceki başkanlar Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli'ye teşekkür ederek, her ikisinin de ellerinden geldiğince iyi işler yaptığını ifade etti.
TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir başta olmak üzere yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun dileğinde bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş, şöyle konuştu:
"Dost ve oyuncu olarak tanıdıklarım var. Yabancılık çektiğimiz kimse yok. Birlikteyiz. Yetki ve görev sorumluluklarını bildikten sonra sorun olacağını düşünmüyorum. Hedefimiz Türk futbolunun gelişimi ve milli takım düzeyinde başarılı sonuçlar almak. Hamit Altıntop gibi oyunculuk kariyeri, kişilik olarak herkesin takdir ettiği bir insanın yönetime alınması takdire şayan. Hamit ve diğer arkadaşlarının en iyisini yapacağını düşünüyorum."
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