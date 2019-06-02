03 Haziran 2019, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu milli maçta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu milli maçta
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 03.06.2019

'nın Alanya ilçesinde oynanan -Özbekistan milli maçını izleyen Çavuşoğlu, 2-0 tamamlanan maçın ardından soyunma odasına inerek, her iki takımın oyuncularını ve teknik ekibini kutladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren A 'ın Alanya'da Özbekistan'ı 2-0 mağlup ettiği maçı izledi.

Maçın ardından takımların soyunma odasına inen Çavuşoğlu, Özbekistan soyunma odasında yaptığı açıklamada, " ile Özbekistan arasındaki ilk maç. Burası sizin ikinci vatanınız. Özbekistan da bizim ata mekanımız. İnşallah ata yurdumuzda da dostluk maçı yaparız. Size başarılar diliyoruz. Çok güzel bir takım. Bundan sonra da başarılar elde edersiniz. Özbekistan'daki kardeşlerimizi, bacılarımızı çok seviyoruz. Her zaman beraberiz." diye konuştu.

Daha sonra A Millilerin soyunma odasına giden Çavuşoğlu, futbolcularla tek tek selamlaştı.

Özbekistan karşısında alınan 2-0'lık galibiyetten dolayı futbolcuları tebrik eden Çavuşoğlu, 'in doğum gününü de kutladı. Güneş'e "'mıza, Alanya'mıza hoş geldiniz" diyen Çavuşoğlu, " ve İzlanda maçında başarılar diliyoruz. Size güveniyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, maçta bir penaltı atışını değerlendiremeyen İrfan Kahveci için de "Gol şansı yakaladı ama bunu kullanamadı. Fransa'ya sakladı inşallah." ifadesini kullandı.


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