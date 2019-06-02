02 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Türkiye - Özbekistan maçından kareler...

A Milli Takımımız, Özbekistan ile yaptığı özel maçta rakibini 2-0'lık skorla devirdi. Ay yıldızlıların golleri Zeki Çelik'ten geldi. İşte Türkiye - Özbekistan maçından kareler...

Giriş Tarihi: 02.06.2019 23:49
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Türkiye - Özbekistan maçından kareler...
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Türkiye - Özbekistan maçından kareler...
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Türkiye - Özbekistan maçından kareler...
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Türkiye - Özbekistan maçından kareler...
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Türkiye - Özbekistan maçından kareler...
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