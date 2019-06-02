02 Haziran 2019, Pazar

MİLLİ TAKIM

Hector Cuper: Fransa'ya karşı oynamak kolay değil

Hector Cuper: Fransa'ya karşı oynamak kolay değil
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 02.06.2019

Özbekistan Teknik Direktörü , 'nin güçlü bir takım olduğunu, Dünya Şampiyonu 'ya karşı oynamanın kolay olmayacağını belirterek, "O maça çok iyi hazırlanmanız lazım. Beklentinin yüksek olması benim için şaşırtıcı olmaz" dedi.

Özbekistan , Alanya'da karşılaştığı hazırlık maçında A Milli Futbol Takımı'na 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Cuper, kendileri açısından iyi bir maç olduğunu söyledi.

'nin sıralamasında ilk 30 içinde olduğunu aktaran Cuper, "Türkiye güçlü bir takımdı ve bunun bilincindeydik. Olabildiğince en yüksek seviyede mücadele etmeye çalıştık. Bazı noktalarda iyi işler yaptık. Beni en çok üzen takımım adına duran toptan gol yedik. Atak hızlı şekilde gelişti, bu konuda iyi çalışmalıyız. Bunlar mücadele gerektiren maçlar, iyi takımlara karşı oynadığınız zaman kendinizi daha iyi görebiliyorsunuz. Bizim için verimli bir maç oldu. Skordan memnun değilim takımım açısından" diye konuştu.

"Baskıyı kırmalıyız"

Oyuncularının iyi mücadele ettiğini dile getiren Cuper, "Yeni oyunculara zaman vermemiz gerekir. Türkiye'ye karşı oynarken baskıyı kırmamız gerekirdi. Bazen iyi başlayıp sonuçlandıramadığımız pozisyonlar oldu. Bunlar daha da iyileşecek. Baskıyı kırıp ileride pozisyonlar bulmalıyız" diye konuştu.

"Fransa maçı kolay değil"

Türkiye'nin maçını değerlendirmesi istenen Cuper, "Böyle maçlar öncesinde beklentilerin olması gerekir. Dünya Şampiyonuna karşı oynamak kolay iş değil. Her maça beklentiyle başladığınız zaman iyi hazırlanabilirsiniz. Maç içinde değişkenler olabilir. Türkiye açısından kolay olmayacaktır. Türkiye topa sahip olan, iyi pres yapan takım, gün geçtikçe ilerleyecektir. İyi çalıştıkları zaman beklenti içinde olmanız doğal. O maça çok iyi hazırlanmanız lazım. Beklentinin yüksek olması benim için şaşırtıcı olmaz" ifadelerine yer verdi.

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