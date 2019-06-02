02 Haziran 2019, Pazar

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı Alanya'da

A Milli Takım Alanya'da
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 02.06.2019

kampındaki ikinci hazırlık maçında bu akşam Özbekistan ile karşılaşacak A , müsabakanın oynanacağı Alanya ilçesine geldi.

() yapılan açıklamaya göre, 'nın Belek bölgesindeki kamp otelinden yaklaşık 1,5 saatlik otobüs yolculuğu sonrası Alanya'daki Lumos Deluxe Hotel'e ulaşan ay-yıldızlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak ve Spor'dan naklen yayınlanacak.

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