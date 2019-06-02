02 Haziran 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
A Milli Futbol Takımı Alanya'da
Giriş Tarihi: 02.06.2019
Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında bu akşam Özbekistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı Alanya ilçesine geldi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Belek bölgesindeki kamp otelinden yaklaşık 1,5 saatlik otobüs yolculuğu sonrası Alanya'daki Lumos Deluxe Hotel'e ulaşan ay-yıldızlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.
Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı