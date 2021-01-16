Okan Buruk’tan hakemlere tepki! Tertemiz golü yediniz bravo size"
Süper Lig'in 19. haftasında sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, Demba Ba’nın 84. dakikada faul gerekçesiyle iptal edilen golünün ardından hakemlere “Tertemiz golü yediniz. Bravo size!” diyerek tepki gösterdi.
Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 84. dakikasında turuncu-lacivertlilerin golcü oyuncusu Demba Ba'nın kafa vuruşuyla attığı gol, yükselirken rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Bu kararın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakanın hakemi Alper Ulusoy'a ve dördüncü hakem Mustafa Kürşad Filiz'e yoğun itirazlarda bulundu. Buruk, "Tertemiz golü yediniz. Bravo size!" diyerek serzenişini dile getirdi.
Başakşehir- Sivasspor karşılaşmasında VAR koltuğunda Burak Şeker oturuyordu.
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