16 Ocak 2021, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Okan Buruk’tan hakemlere tepki! Tertemiz golü yediniz bravo size"

Buruk’tan hakemlere tepki! Tertemiz golü yediniz bravo size
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 16.01.2021

'in 19. haftasında sahasında ağırladığı ile 1-1 berabere kalan 'de teknik direktör , ’nın 84. dakikada faul gerekçesiyle iptal edilen golünün ardından hakemlere “Tertemiz golü yediniz. Bravo size!” diyerek tepki gösterdi.

'in 19. haftasında , evinde ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 84. dakikasında turuncu-lacivertlilerin golcü oyuncusu 'nın kafa vuruşuyla attığı gol, yükselirken rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Bu kararın ardından Başakşehir Teknik Direktörü , müsabakanın hakemi 'a ve dördüncü hakem 'e yoğun itirazlarda bulundu. Buruk, "Tertemiz golü yediniz. Bravo size!" diyerek serzenişini dile getirdi.

Başakşehir- Sivasspor karşılaşmasında VAR koltuğunda oturuyordu.

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