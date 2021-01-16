Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı. Turuncu-lacivertlilerin golü Aleksic'ten gelirken, Sivas ekibinin golünü Hakan Arslan kaydetti.

Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Ev sahibi ekibin golü 38. dakikada Danijel Aleksic'ten gelirken, konuk takımın golünü 42. dakikada Hakan Arslan kaydetti.

Başakşehir bu sonuçla puanını 23'e çıkararak 11. sırada yer aldı. Bu sezonki 5. beraberliğini alan Sivasspor ise aynı puanla 10. sırada kendine yer buldu.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 19. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Medipol Başakşehir, kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Turuncu-lacivertli ekip, geride kalan hafta MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 yendiği mücadelenin ilk 11'ine göre kadroda 2'si zorunlu 3 değişiklikle sahada yer aldı.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Edin Visca ve Nacer Chadli ile yedek kulübesine çekilen Fredrik Gulbrandsen'in yerine Danijel Aleksic, Enzo Crivelli ve Demba Ba ilk 11'de görev yaptı.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları süren Mert Günok ve Junior Caiçara da kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

Turuncu-lacivertli ekip; Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Aleksic, Crivelli ve Demba Ba ilk 11'iyle sahaya çıktı.

AHMET OĞUZ KADRODA

Demir Grup Sivasspor'un Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Ahmet Oğuz, konuk ekibin maç kadrosunda ilk kez yer aldı.

Yedekler arasında yer alan Ahmet, teknik direktör Rıza Çalımbay'dan forma şansı bekledi.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI

Mücadeleden önce Başakşehir'de kar yağışı şiddetini arttırdı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında hakem Alper Ulusoy, maç topunun değişmesini istedi. Bu dakikadan sonra oyun turuncu topla devam etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada maçın hakemi Alper Ulusoy, yoğun kar yağışı nedeniyle kış topuyla (Turuncu top) oyuna devam edilmesini istedi.



11'inci dakikada Aleksic'in sol kanattan yerden ortasında ön direkte Demba Ba'nın şutu yandan aut çıktı.



14'üncü dakikada Aleksic'in ortasında Demba Ba'nın penaltı noktası üzerinden şutu üstten auta gitti.



34'üncü dakikada kar yağışı nedeniyle hakem Alper Ulusoy kaybolan saha çizgilerinin kapanması üzerine temizlenmesini istedi.



38'inci dakikada Medipol Başakşehir'in kazandığı çift vuruşta ceza sahası çizgisi üzerinde Deniz topa dokundu Aleksic'in yerden sert şutu ağlarla buluştu: 1-0.



42'nci dakikada Gradel'in ceza sahası içinde ön direğe ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.



Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



52'nci dakikada İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ponck'un kafa vuruşu kaleci Ali Şaşal'da kaldı.



55'inci dakikada Fajr'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Robin Yalçın'ın dokunduğu top direğe çarparak auta çıktı.



56'ncı dakikada hakem Alper Ulusoy yeniden saha çizgilerinin temizlenmesini istedi.



72'nci dakikada kar yağışının devam etmesi nedeniyle hakem Alper Ulusoy saha çizgilerinin yeniden temizlenmesi istedi.



75'inci dakikada Deniz'in ceza sahası çizgisi üzerinden şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.



Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

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