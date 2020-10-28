28 Ekim 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Mehmet Topal Avrupa’daki 100. maçına çıktı

Mehmet Topal Avrupa’da 'dalya' dedi
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 28.10.2020

forması giyen tecrübeli futbolcu , 'nde ile oynanan mücadele ile birlikte Avrupa kupalarındaki 100. karşılaşmasına çıktı.

H Grubu ikinci maçında Paris Saint-Germain ile karşılaşan 'de Avrupa'da dalya yaptı. 34 yaşındaki futbolcu, müsabakasına ilk 11'de başlayarak Avrupa'da 100. mücadelesinde forma giymiş oldu.

Deneyimli futbolcu daha önce , ve ispanya 'da da forması giymişti.

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