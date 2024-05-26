Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Yukatel Adana Demirspor-RAMS Başakşehir maçı konuk ekibin 6-2 üstünlüğüyle bitti.
56. dakikada sol kanattan ceza sahası hemen dışında Piatek'in yerden vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.
67. dakikada RAMS Başakşehir penaltı kazandı. Ceza alanında Mohammadi ile mücadelesinde Dubois yerde kalınca hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi.
68. dakikada Piatek'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-5
80. dakikada oyun çizgisine paralel ceza sahasına sol kanattan giren Mohammadi'nin kale sahası içinden vuruşunda, kaleci Deniz Dilmen topa hakim oldu.
89. dakikada Yukatel Adana Demirspor 2'nci golü buldu. Michut'un pasında ceza sahasında topla buluşan Mendoza'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-5
90+1. dakikada RAMS Başakşehir 6'ncı golü buldu. Lima'nın ceza sahasına ortasında yükselen Figueiredo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-6
Karşılaşmada başka gol olmayınca RAMS Başakşehir maçtan 6-2 üstün ayrılan taraf oldu.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Burak Şeker, Abdullah Uğur Sarı, Gökhan Barcın
Yukatel Adana Demirspor: Yılmaz Aktaş, İsmail Çokçalış, Gravillon, Dorukhan Toköz (Dk. 70 İzzet Çelik), Abdulsamet Burak, Atal (Dk. 46 Mohammadi), Tayfun Aydoğan (Dk. 90 Samet Akif Duyur), Maestro (Dk. 90 Burhan Ersoy), Michut, Ozan Demirbağ (Dk. 46 Aymbetov), Mendoza
RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner (Dk. 74 Lima), Opoku, Hamza Güreler, Dubois (Dk. 69 Figueiredo), Onur Ergün (Dk. 74 Berkay Aydoğmuş), Deniz Türüç, Kemen, Berkay Özcan, Davidson (Dk. 69 Serdar Gürler), Piatek (Dk. 69 Emirhan İlkhan)
Goller: Dk. 6, 13 ve 68 (Penaltıdan) Piatek, Dk. 40 Berkay Özcan, Dk. 44 Davidson, Dk. 90+1 Figueiredo (RAMS Başakşehir), Dk. 37 Tayfun Aydoğan (Penaltıdan), Dk. 89 Mendoza (Yukatel Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Onur Ergün, Dk. 36 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)