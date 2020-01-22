22 Ocak 2020, Çarşamba
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Kasımpaşa Özgür Çek ile yollarını ayırdı
Giriş Tarihi: 22.01.2020
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 29 yaşındaki defans oyuncusu Özgür Çek ile yollarını ayırdı. Çek, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
Tecrübeli oyuncu Özgür Çek, Kasımpaşa ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti. 29 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kasımpaşa ile kontratımızı karşılıklı olarak sonlandırdık. Bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim" dedi.
Kasımpaşa ile 33 karşılaşmaya çıkan ve 4 gol kaydeden Çek'in Denizlispor ile anlaştığı ve bir iki gün içinde sözleşme imzalayacağı bildirildi.
İşte o açıklama:
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