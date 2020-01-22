22 Ocak 2020, Çarşamba

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Kasımpaşa Özgür Çek ile yollarını ayırdı

Kasımpaşa Özgür Çek ile yollarını ayırdı
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 22.01.2020

ekiplerinden , 29 yaşındaki defans oyuncusu ile yollarını ayırdı. Çek, ayrılığı hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Tecrübeli oyuncu , ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti. 29 yaşındaki futbolcu hesabından yaptığı açıklamada "Kasımpaşa ile kontratımızı karşılıklı olarak sonlandırdık. Bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim" dedi.

Kasımpaşa ile 33 karşılaşmaya çıkan ve 4 gol kaydeden Çek'in Denizlispor ile anlaştığı ve bir iki gün içinde sözleşme imzalayacağı bildirildi.

İşte o açıklama:


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