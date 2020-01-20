20 Ocak 2020, Pazartesi
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Kasımpaşa'dan 4 transfer birden!
Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 Giriş Tarihi: 20.01.2020
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanında 6-0'lık skorla mağlup olan ve teknik direktör Tayfur Havutçu ile yollarını ayıran Kasımpaşa, transferde dur durak bilmiyor.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 4 oyuncuyla birden anlaştı. Lacivert-beyazlılar; Gerard Gohou, Usame Haddadi, Mickael Tirpan ve Anıl Koç'u kadrosuna kattı.
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