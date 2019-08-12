Medipol Başakşehir deplasmanda tur peşinde
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
Karaiskakis Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçı, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Bobby Madden yönetecek.
Tur hesapları
Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kaybeden turuncu-lacivertlilerin, deplasmanda turu geçmesi için iki farklı ya da karşılıklı gollü en az tek farklı galip gelmesi gerekiyor.
Müsabakanın İstanbul ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanması halinde, uzatma bölümüne geçilecek. Bu bölümde de sonucun değişmemesi durumunda ise penaltı atışları play-off turuna yükselecek ekibi belirleyecek.
Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.
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