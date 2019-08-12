12 Ağustos 2019, Pazartesi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir deplasmanda tur peşinde

Başakşehir deplasmanda tur peşinde
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 12.08.2019

, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda temsilcisi ile karşı karşıya gelecek.

Karaiskakis Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçı, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Bobby Madden yönetecek.

Tur hesapları

Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kaybeden turuncu-lacivertlilerin, deplasmanda turu geçmesi için iki farklı ya da karşılıklı gollü en az tek farklı galip gelmesi gerekiyor.

Müsabakanın ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanması halinde, uzatma bölümüne geçilecek. Bu bölümde de sonucun değişmemesi durumunda ise penaltı atışları play-off turuna yükselecek ekibi belirleyecek.

'de tedavisi süren Moldovalı stoper , yarınki mücadelede forma giyemeyecek.



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