06 Ağustos 2019, Salı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Avrupa'da avantaj peşinde

Başakşehir Avrupa'da avantaj peşinde
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Giriş Tarihi: 06.08.2019

3'üncü eleme turu ilk maçında , yarın sahasında Yunan ekibi ile karşılaşacak. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonu'ndan Orel Grinfeld yönetecek. Grinfeld'in yardımcılıklarını Roy Hassan ve Idan Yarkoni yapacak. Müsabakada 4'üncü hakem görevini ise Eitan Shmuelevitz üstlenecek.

OLYMPIAKOS İLE İLK KEZ

Başakşehir ile tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Son 15 maçtır mağlup olmayan Yunan ekibi, 9 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Başakşehir ise son 15 maçında 6 beraberlik 5 mağlubiyet ve 4 galibiyet istatistiğine sahip.

AVRUPA'DA 19'UNCU RANDEVU

Turuncu-lacivertliler, Olympiakos maçıyla birlikte Avrupa arenasındaki 19'uncu maçına çıkacak. Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 18 maçta 3 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 7 beraberlik alan Başakşehir, son olarak geçtiğimiz sezon 3'üncü ön eleme turunda İngiliz ekibi Burnley karşısına çıkmıştı. Turuncu-lacivertliler Burnley'ye 0-0 ve 0-1'lık sonuçlarla elenmişti.

OKAN BURUK'UN İLK RESMİ MAÇI

ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine 'u getiren , bu yaz döneminde 8 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi. Turuncu-lacivertlilerde yeni transferler , Muhammed Demir, , Azubuike Okechukwu, , , Miguel Vieira ve Enzo Crivelli bu maçta görev verilmesi halinde ilk kez resmi bir maçta forma giyecek. Yunan ekibi Olympiakos ise geçen sezon forması giyen 'nın yanı sıra Jose Sa ve Ruben Semedo ile kadrosuna takviyelerde bulundu.

BAŞAKŞEHİR'DE EPUREANU'NUN SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Turuncu-lacivertlilerde geçen sezon Mart ayından beri sakatlığı bulunan Moldovalı savunma oyuncusu , bu maçta da forma giyemeyecek. 32 yaşındaki savunma oyuncusu dizindeki iltihap nedeniyle yaklaşık 5 aydır sahalardan uzak kalıyor. Olympiakos'ta ise Yunan futbolcular Konstantinos Fortounis ve Lazaros Christodoulopoulos sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada yer alamayacak.

VALBUENA TÜRKİYE'YE GELİYOR

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Mathieu Valbuena, Olympiakos forması ile yeniden Türkiye'ye gelmiş olacak. 34 yaşındaki futbolcu, bu yaz transfer döneminin başında Fenerbahçe ile yollarını ayırmış ve bonservissiz olarak Yunan ekibine katılmıştı.

MUHTEMEL 11

Medipol Başakşehir'in Olympiakos karşısında sahaya, ", Junior Caicara, Carlos Ponck, Vieira, Aziz Behich, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Robinho, Eljero Elia, Fredrik Gulbrandsen" 11'i ile çıkması bekleniyor.

Turuncu-lacivertliler, Olympiakos'a iki maç sonunda üstünlük kurması durumunda play-off turunda Krasnodar-Porto eşleşmesinin galibiyle Şampiyonlar Ligi vizesi almak için karşılaşacak.



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