Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Rams Başakşehir ile karşı karşıya geldi. 3 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında küme düşme hattındaki Atakaş Hatayspor ile Avrupa kupası mücadelesi veren Rams Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İstanbul ekibi 2-1 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Krzysztof Piatek ve 69'da Olivier Kemen kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 73. dakikada Renat Dadashov'dan geldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 52 puana yükseldi. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 33 puanda kaldı.

Ligin 35. haftasında Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Hatayspor ise deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.