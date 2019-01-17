17 Ocak 2019, Perşembe

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

CANLI | Abdullah Avcı imzalıyor

CANLI | Abdullah Avcı imzalıyor
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 Giriş Tarihi: 17.01.2019

, teknik direktör ile sözleşme uzatıyor.

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