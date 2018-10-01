    01 Ekim 2018, Pazartesi

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

    Edin Visca 3. golünü attı

    Edin Visca 3. golünü attı
    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
    Giriş Tarihi: 01.10.2018

    , 'in 7. haftasında sahasında Evkur 1-1 berabere kaldı. Bu maçta takımının tek golünü atan , bu sezon ligdeki gol sayısını da 3'e çıkarmış oldu.

    Spor Toto 'in 7. haftasında , evinde karşılaştığı E.Y Malatyaspor 1-1 berabere kaldı. Zorlu mücadelede takımının tek golünü atan isim olan , bu sezon ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Boşnak futbolcu, diğer gollerini ise Akhisarspor ve Antalyaspor ağlarına bırakmıştı.
    Visca'nın 3 tane de asisti bulunuyor.
    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
    Abdullah Avcı ile Adem Büyük arasında gerilim Abdullah Avcı ile Adem Büyük arasında gerilim
    Mossoro bu sezon ilk kez 11de Mossoro bu sezon ilk kez 11'de
    Avcı, Emre Belözoğlunu Fenerbahçeye sakladı Avcı, Emre Belözoğlu'nu Fenerbahçe'ye sakladı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör