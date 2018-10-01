01 Ekim 2018, Pazartesi
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Visca'nın 3 tane de asisti bulunuyor.
Edin Visca 3. golünü attı
Giriş Tarihi: 01.10.2018
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor 1-1 berabere kaldı. Bu maçta takımının tek golünü atan Edin Visca, bu sezon ligdeki gol sayısını da 3'e çıkarmış oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, evinde karşılaştığı E.Y Malatyaspor 1-1 berabere kaldı. Zorlu mücadelede takımının tek golünü atan isim olan Edin Visca, bu sezon ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Boşnak futbolcu, diğer gollerini ise Akhisarspor ve Antalyaspor ağlarına bırakmıştı.
Visca'nın 3 tane de asisti bulunuyor.
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