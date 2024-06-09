TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 28. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 28. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 28. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

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Haçlıların elinden Selahaddin sayesinde kurtulduklarını bilmeden kaçan beyler ise Arslanşah ile karşılaşır. Arslanşah onlar için geldiğini söyleyerek beyler üzerinde bir etki yaratmaya çalışır. Selahaddin'in planı neticesinde Turanşah'ın Gazze'yi almasını da öne sürerek onları Zengilere karşı kışkırtma yoluna gider. Ayrıca Arslanşah yeğeni Temur'a vurdurttuğu Karategin'in ölümünde de Selahaddin ve Sultan Nureddin'in hatası olduğunu söyleyerek Böri Ahalisinin desteğini de arkasına alır.

Selahaddin ve Sultan Nureddin, giderek güçlenmekte olan ve tüm İslam Âlemini kendilerine karşı kışkırtan Arslanşah'ın gerçek niyetini açığa çıkarmak için harekete geçer. Bunu yapmanın tek yolu Karategin'i bulmaktır. Çünkü Karategin uçurumdan düştüğü değildir. Bu da onun hayatta olabileceği ihtimalini güçlendiriyordur.

Beyleri de yanına alarak Zengilere karşı bir harp tertip etmek isteyen Arslanşah bu emeline ulaşabilecek midir? Karategin'in vurulmasıyla eline büyük bir koz geçen Bernard'ın yeni hedefi ne olacaktır? Sultan Nureddin, Arslanşah'ın fitne saçarak yanına aldığı İslam Birliğini tekrar etrafında birleştirebilecek midir? Selahaddin, Karategin'i uçuruma sürükleyen okların sahibini aşikar edip Arslanşah'ın kurduğu kirli oyunu açığa çıkarmayı başarabilecek midir?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 28. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

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