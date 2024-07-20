Ben ve Babam Vatan filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Ben ve Babam - Vatan gerçekten alıntı mı?

Ünlü sinema filmlerinden Ben ve Babam - Vatan, televizyon ekranlarından yayınlanmasının ardından izleyiciler tarafından merak konusu haline geldi. Berat Özdoğan'ın yönettiği film hakkında araştırılan Ben ve Babam-Vatan filminin konusu nedir, oyuncuları kim? I Ben ve Babam - Vatan gerçekten alıntı mı? sorularının cevabı haberimizde...

Ben ve Babam filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Ben ve Babam filminin konusu ne? Ben ve Babam - Vatan gerçek hikaye mi, kimi anlatıyor? Oyuncuları kim? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

BEN VE BABAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Ben ve Babam - Vatan, hayata karşı çekingen bir babanın, ailesini ve vatanını korumak için beklenmedik bir cesaret serüvenine atılmasını konu alıyor. Ayrılmak üzere olduğu eşiyle arasını düzeltmeye çalışan Cihangir, 15 Temmuz gecesi kendisini oğluyla birlikte darbenin tam ortasında bulur.

TÜRKSAT'ta mühendis olan Cihangir, darbecilerin yayınları keserek halkın direnişini kırma çabalarını engellemeye çalışır. Eğer darbeciler yayınları kesmeyi başarırlarsa, halk çağrıları duyamayacak ve direniş başlayamayacaktır. Cihangir, vatanını savunurken bir yandan da oğlunu koruma ve ailesini geri kazanma mücadelesi verir.

BEN VE BABAM FİLMİ GERÇEK HİKAYE Mİ, KİMİ ANLATIYOR?

Film, eşiyle ayrılmak üzere olan ve TÜRKSAT'ta mühendis olarak çalışan Cihangir'in ailesini ve vatanını korumak için darbe girişimi sırasında oğlu Can ile yaşadıklarını anlatıyor. 15 Temmuz gecesi televizyon ekranlarından darbecilere karşı mücadelenin hikayesini konu edinen, şehitlerimize ve gazilerimize adanmış bir yapım olan Ben ve Babam - Vatan filmi, Türk milletinin mücadelesini ekranlara taşıyor.

BEN VE BABAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?