TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 109. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 109. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 109. yeni ve 2 Haziran Pazar günü yayınlanacak son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...
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TEŞKİLAT 109. BÖLÜM ÖZETİ
Çetin'in yaptığı hamle karşısında şaşkına dönen Ömer, Çetin'i yanından ayırmadan hızla bir çıkış yolu bulur. Gizem, Neslihan'ı kurtarmak için kendine merminin önüne atar. Çatışmanın ortasında kalan Neslihan iyice kapana kısılır ancak saldırganlara boyun eğmez.
Ekip zor durumlar yaşasa da birbirine destek olur. Onların en büyük destekçisi ise liderleri Ömer'dir. Ömer adım adım şirketin bir numarasına ulaşmayı amaçlar. Ancak vakti dolmak üzeredir. Kalan zamanını görevine adasa da şartlar onu zorlayacaktır.
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