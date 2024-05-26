SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 26 Mayıs Pazar - Survivor dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2024, 26 Mayıs Pazar günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 26 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 26 Mayıs Pazar Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 27.05.2024- 01:01 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024- 01:01