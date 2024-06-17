EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Portekiz ve Çekya, kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Portekiz - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Portekiz - Çekya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Portekiz ile Çekya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Portekiz - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTEKİZ - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz - Çekya maçı 18 Haziran Salı günü saat 22'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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