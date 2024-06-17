17 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 17 Haziran Pazartesi 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,70 (Alış) - 32,81 (Satış)
EURO: 34,96 (Alış) - 35,18 (Satış)
STERLİN: 40,68 (Alış) - 40,88 (Satış)
1 DOLAR = 32,81 TL
👉17 Haziran Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.448,70 ₺
Gram altın satış: 2.449,04 ₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.918,00 ₺
Çeyrek altın satış: 4.017,00 ₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.860,00 ₺
Yarım altın satış: 8.026,00 ₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.600,00 ₺
Tam altın satış: 16.004,00 ₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.139,00 ₺
Cumhuriyet altını satış: 16.383,00 ₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.011,00 ₺
Ata altın satış: 16.421,00 ₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 17 Haziran Pazartesi günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.