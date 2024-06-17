Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 17 Haziran Pazartesi 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar - Euro - Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

17 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 17 Haziran Pazartesi 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 32,70 (Alış) - 32,81 (Satış)

EURO: 34,96 (Alış) - 35,18 (Satış)

STERLİN: 40,68 (Alış) - 40,88 (Satış)

1 DOLAR = 32,81 TL

👉17 Haziran Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.448,70 ₺

Gram altın satış: 2.449,04 ₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.918,00 ₺

Çeyrek altın satış: 4.017,00 ₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.860,00 ₺

Yarım altın satış: 8.026,00 ₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.600,00 ₺

Tam altın satış: 16.004,00 ₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.139,00 ₺

Cumhuriyet altını satış: 16.383,00 ₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.011,00 ₺

Ata altın satış: 16.421,00 ₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 17 Haziran Pazartesi günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.