Survivor kim elendi?
Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Euro, Dolar, Sterlin, Gram, Çeyrek, Yarım Altın Kaç TL?
2
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