Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 27 Şubat Salı 2024

Survivor All Star 2024, 27 Şubat Salı günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 27 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 27 Şubat Salı Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 27.02.2024- 23:32 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024- 00:17