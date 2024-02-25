TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat, 98. bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıkacak. Son bölümüyle büyük beğeni ve merak odağı haline gelen Teşkilat, yeni bölümde de Ömer, Zehra ve Neslihan'ın bambaşka maceralarını konu edecek. İşte Teşkilat 98. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

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TEŞKİLAT 98. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 98. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 97. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 98. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer Neslihan'ı kurtarmak için Kambur ile karşı karşıyadır. Neslihan'ın zarar görmemesi için Ömer kendi canını ortaya koyarak bütün riskleri alır. Ekip kurulan bomba tuzağını imha etme peşindedir. Korkut alıkonulan sivilleri kurtarmak için uğraşırken onun destekçisi Nazlı olur. Kambur, Ömer ile oyun oynayarak onu tuzağa çekmeye çalışır. Neslihan ölüm ile burun burunayken Ömer onu kurtarmak için büyük bir mücadele verir. Ekip, amaçları uğruna Ömer'in liderliğinde ellerinden geleni yaparlar.

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TEŞKİLAT 98. bölüm fragmanı izle