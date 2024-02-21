SURVIVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNU 21 Şubat 2024 | Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2024'te heyecan, 21 Şubat Çarşamba günü yayınlanacak bölümle devam ediyor. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 21 Şubat Survivor Ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2024- 12:01