Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sakla Beni dizisinde heyecan dorukta. Sakla Beni'nin 22 Şubat Perşembe günü ekranlara gelecek 17. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı Sakla Beni dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Sakla Beni STAR TV son bölüm' sorgulaması yapıyor. İşte Sakla Beni son bölüm bilgileri...

Sakla Beni 17. YENİ BÖLÜM İZLE

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SAKLA BENİ 17. BÖLÜM KONUSU

İncila'nın isteği herkesi şaşkına çevirirken, evdeki gücünü kaybetmekten korkan Naz bu isteği kabul etmeye yanaşmaz ve aralarında büyük bir çatışma çıkar. Mete onları sakinleştirmeye çalışırken, İncila onu çektiği acıları anlamamakla ve görmezden gelmekle suçlar. Esas amacı kendi hayatına sahip çıkmak olan İncila, ondan bu büyük gerçeği saklayanlara duyduğu öfkeyi bastıramaz. İncila'nın yıllardan beri çok üzüldüğünü düşünen Atıf, torununa desteğini hissettirir. Mete ve İncila yaşanan son gelişmelerle birlikte aşklarının daha da imkansız hale geldiğini görmenin üzüntüsünü yaşarlar. İncila'nın kendi torunu olmadığını öğrenen Osman, suçlu gördüğü kişileri cezalandırmak için harekete geçerken, Mete ve İncila büyük bir tehlikeyle baş başa kalır.