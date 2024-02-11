Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 11 Şubat Pazar

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? | SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 11 Şubat Pazar

Survivor All Star 2024, 11 Şubat Pazar günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 11 Şubat Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte 11 Şubat Pazar Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2024- 01:10