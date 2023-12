MASTERCHEF ALL STAR ÖDÜL OYUNU | 8 Aralık MasterChef All Star ödül oyununu kazanan belli oldu!

MASTERCHEF ALL STAR ÖDÜL OYUNU | 8 Aralık MasterChef All Star ödül oyununu kazanan belli oldu!

Ekranların en sevilen yarışma programlarından MasterChef All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef All Star'ın 8 Aralık Cuma günü yayınlanan son bölümünde ödül oyunu oynandı. Yarışmacılar, ödül oyunu için kıyasıya bir mücadele verirken ödülü kazanan isim de belli oldu. Peki, MasterChef All Star'da ödül oyununu kim kazandı? Yanıtı haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 09.12.2023- 02:02 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023- 02:02