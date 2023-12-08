MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU | Ekranların sevilen yarışma programlarından MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef All Star'ın 8 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar, seçtikleri bir bıçakla istedikleri yemeği yaptılar. Tüm yarışmacılar çeşitli yemekler ortaya çıkarırken ödül oyunu heyecanı yaşandı. Peki, MasterChef'in 8 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununu kim kazandı?
MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
MasterChef All Star'da büyük ödülü kazanan isim kırmızı takımdan SERGEN oldu. Sergen 100.000 TL'lik ödülün sahibi olmayı başardı.