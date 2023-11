Kanal D ekranlar─▒nda izleyiciyle bulu┼čan Yarg─▒ dizisinde heyecan dorukta. Yarg─▒ 5 Kas─▒m Pazar g├╝n├╝ yeni ve 70. b├Âl├╝m├╝yle ekranlara gelirken izleyiciler, Yarg─▒'n─▒n bu haftaki son b├Âl├╝m├╝nde neler ya┼čand─▒─č─▒n─▒ merak ediyor. ─░┼čte Yarg─▒ yeni b├Âl├╝m bilgileri; Yarg─▒ 70. yeni b├Âl├╝m├╝...

­čĹëYARGI T├ťM B├ľL├ťMLER ─░├ç─░N TIKLAYIN

­čĹëYARGI 70. B├ľL├ťM ─░ZLE

YARGI 70. B├ľL├ťM KONUSU

Mercan'─▒n bulunu┼ču ba┼čta Ilgaz ve Ceylin olmak ├╝zere herkesin d├╝nyas─▒n─▒ ayd─▒nlatm─▒┼čt─▒r. K─▒zlar─▒yla yeniden tan─▒┼čmak, onu anlamak ve tekrardan aile olabilmek yolunda Ceylin ve Ilgaz'─▒ b├╝y├╝k bir ├žaba beklemektedir. Her seferinde Kadir'in karanl─▒─č─▒na biraz daha bulanan Yekta, b├╝y├╝k bir karar vermek durumundad─▒r. Hen├╝z neye bula┼čt─▒klar─▒n─▒ tam da anlayamayan Osman, Can ve ├ç─▒nar'─▒ ise halletmek zorunda olduklar─▒ g├Ârevler s─▒k─▒┼čt─▒rmaktad─▒r. ├ľte yandan Merdan, Defne ile ilgili hi├ž de ho┼č olmayan bir ger├že─čin pe┼čine d├╝┼čecektir. Nil'in, Filiz ve Dilek dosyas─▒nda ataca─č─▒ ad─▒mlar ve sonu├žlar─▒ herkesi hayrete s├╝r├╝kleyecektir. Evlad─▒n─▒n yoklu─čuyla s─▒nanan Ceylin, kendisi ile ilgili b├╝y├╝k bir s─▒nav vermek durumunda kalacakt─▒r. Ceylin ve Ilgaz'─▒n sadece Mercan'─▒ bulmakla bitmeyecek olan yolculuklar─▒ hen├╝z ba┼člam─▒┼čt─▒r. K─▒zlar─▒n─▒ Filiz'den fiziki ve duygusal olarak ay─▒rmak, beraberinde ├žok zorlu bir s├╝reci i┼čaret etmektedir. ┼×imdi k─▒zlar─▒ i├žin birlik olmak ve her zamankinden daha fazla kenetlenerek m├╝cadele vermek zorundad─▒rlar.

­čĹëYARGI T├ťM B├ľL├ťMLER ─░├ç─░N TIKLAYIN

­čĹëYARGI 70. B├ľL├ťM ─░ZLE