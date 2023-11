Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Yargı, 71. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazar günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yargı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yargı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Mercan'ın bulunuşu başta Ilgaz ve Ceylin olmak üzere herkesin dünyasını aydınlatmıştır. Kızlarıyla yeniden tanışmak, onu anlamak ve tekrardan aile olabilmek yolunda Ceylin ve Ilgaz'ı büyük bir çaba beklemektedir. Her seferinde Kadir'in karanlığına biraz daha bulanan Yekta, büyük bir karar vermek durumundadır. Henüz neye bulaştıklarını tam da anlayamayan Osman, Can ve Çınar'ı ise halletmek zorunda oldukları görevler sıkıştırmaktadır. Öte yandan Merdan, Defne ile ilgili hiç de hoş olmayan bir gerçeğin peşine düşecektir. Nil'in, Filiz ve Dilek dosyasında atacağı adımlar ve sonuçları herkesi hayrete sürükleyecektir. Evladının yokluğuyla sınanan Ceylin, kendisi ile ilgili büyük bir sınav vermek durumunda kalacaktır. Ceylin ve Ilgaz'ın sadece Mercan'ı bulmakla bitmeyecek olan yolculukları henüz başlamıştır. Kızlarını Filiz'den fiziki ve duygusal olarak ayırmak, beraberinde çok zorlu bir süreci işaret etmektedir. Şimdi kızları için birlik olmak ve her zamankinden daha fazla kenetlenerek mücadele vermek zorundadırlar.

