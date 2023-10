MASTERCHEF ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 20 Ekim MasterChef All Star ödül oyununu kazanan belli oldu

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef All Star, 20 Ekim Cuma günü yayınlanan yeni bölümüyle seyircisi karşısına çıktı. MasterChef All Star yeni bölümünde ödül oyunu oynandı. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef'in yeni bölümüyle ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 21.10.2023- 01:02 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023- 01:02