Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef All Star, 20 Ekim Cuma günü yayınlanan yeni bölümüyle seyircisi karşısına çıktı. MasterChef All Star yeni bölümünde ödül oyunu oynandı. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef'in yeni bölümüyle ilgili tüm bilgiler haberimizde...

MasterChef Allstar'da haftanın ödülü 20 Ekim'de yayımlanan bölümde sahibini buldu. Bu haftaki ödülün sahibinin kim olduğu merak ediliyordu. Peki, Masterchef'te ödül oyunu kim kazandı? 20 Ekim'de Masterchef'te büyük ödülün sahibi kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da 20 Ekim tarihinde arsa ödülünün sahibi Kıvanç oldu.