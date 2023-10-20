Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef All Star, 20 Ekim Cuma günü yayınlanan yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef'in yeni bölümünde ödül oyunu oynandı. Peki, MasterChef ödül oyununu kim k
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
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