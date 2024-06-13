Survivor All Star 2024, 13 Haziran Perşembe günü şampiyonu belirlemek için ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla finale kadar geldi. Peki, 13 Haziran Survivor All Star'da şampiyon kim oldu? İşte Survivor'un şampiyonu...

SURVIVOR'da ŞAMPİYON KİM OLDU? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da 13 Haziran Perşembe günü şampiyon belli oldu. İşte detaylar...

SURVIVOR ALL STAR'DA KİM ŞAMPİYON OLDU?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 13 Haziran Perşembe günü yayınlanan bolümde şampiyon belli oldu. Finale 4 ismin çıktığı 2024 All Star Survivor'un şampiyonu OGEDAY GİRİŞKEN oldu.