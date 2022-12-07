Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '7 Aralık Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 7 Aralık 2022 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiye ne kadar? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
İşte 7 Aralık Çarşamba 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
7 ARALIK ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 7 Aralık Çarşamba akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
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7 ARALIK ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO SONUÇLARI:
64-47-4-14-39-26 Joker: 11 Süperstar: 53